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Анонимы сменили сервис при рассылке писем с угрозами взрывов в Москве

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Фото: Pixabay
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Анонимные злоумышленники сменили почтовый сервис, с которого рассылали письма о «минировании» в Москве. Об этом рассказал во вторник, 28 января, знакомый с ситуацией источник.

По его словам, накануне в столице были «заминированы» более 700 объектов. Из-за угроз пришлось эвакуировать около 16 тыс. человек, передает «Интерфакс». Письма с угрозами, как и в пятницу, 24 января, поступили со швейцарского почтового сервиса protonmail.com.

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Ранее в январе ФСБ сообщила об ограничении с 23 января доступа к нидерландскому сервису Startmail, с которого неизвестными было отправлено более тысячи сообщений об угрозах взрыва в городах России.

В понедельник неизвестные «заминировали» более 200 объектов образования, 25 судов, 15 больниц, все 232 станции метрополитена Москвы, торговые центры, отели, здание Центрального телеграфа и другие объекты.

Волна звонков о ложных угрозах взрывов началась в сентябре 2017 года. В октябре глава ФСБ Александр Бортников заявил, что ведомство установило организаторов этих сообщений, которые поступили в ряд организаций в 50 регионов России. Ими являются четверо россиян, находившиеся за границей.

Угрозы возобновились в ноябре 2019 года. В суды, школы, торговые центры и другие организации поступали сообщения об угрозе взрывов. Во всех случаях проводилась эвакуация, угроза не подтвердилась.

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