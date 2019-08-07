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Два московских суда возобновили работу после эвакуации из-за угрозы взрыва

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Тверской и Мещанский суды Москвы возобновили работу после эвакуации из-за угрозы взрыва. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Мещанского суда.

Там отметили, что сотрудники правоохранительных органов проверили здание судов и не нашли взрывных устройств.

Ранее в среду на электронную почту поступило сообщение об угрозе взрыва здания, после этого сотрудники и посетители суда были эвакуированы.

В середине июля сообщалось, что полиция задержала мужчину, который угрожал взорвать Ярославский вокзал в Москве. Мужчина сначала приставал к прохожим, а потом обратился к полицейским с заявлением, что здание вокзала заминировано.

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