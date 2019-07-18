Полиция задержала угрожавшего взорвать Ярославский вокзал мужчину

Полиция задержала мужчину, который угрожал взорвать Ярославский вокзал в Москве. Об этом рассказал информированный источник.

Мужчина сначала приставал к прохожим, а потом обратился к полицейским с заявлением, что здание вокзала заминировано, передает «Интерфакс». По словам собеседника журналистов, этот человек страдает ментальными отклонениями и находился в неадекватном состоянии.

«Газета.Ру» сообщает, что мужчина пришел в дежурную часть вокзала и заявил, что у него там назначена встреча. В ответ на просьбу покинуть помещение он сказал, что страдает эпилепсией и «сейчас всё взорвет».

На вокзале усилили меры безопасности, но эвакуация не проводилась.

16 июля неизвестные прислали в электронном письме сообщили об угрозе взрыва в одном из зданий Высшей школы экономики, находящемся на Мясницкой улице в Москве. Из корпуса эвакуировали около 300 человек, после проверки данные о минировании не подтвердились.