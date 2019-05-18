Сообщение об угрозе взрыва у метро «Сокол» оказалось ложным. Об этом проинформировал ТАСС источник в экстренных службах в субботу, 18 мая.

Для проверки этой информации на место происшествия выезжали сотрудники полиции и МЧС.

«Оперативные службы проверили пятый дом во 2-м Балтийском переулке. Предметов, опасных для жизни, там найдено не было», — говорится в сообщении.

Волна телефонного терроризма началась в России в сентябре 2017 года. Неизвестные сообщали о минировании торговых центров, культурных объектов и государственных учреждений. За год было эвакуировано около 3 млн человек.

Очередная волна сообщений о минировании административных и социальных зданий в нескольких городах России была зафиксирована в конце января. Ранее сообщалось, что 5 февраля силовики проверили около 200 объектов в Москве и Подмосковье после анонимных звонков об угрозе взрыва.