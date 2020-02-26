Более тысячи человек эвакуировали из башни «Федерация Восток» в Москве

Около 1,1 тыс. человек эвакуировали из башни «Федерация Восток», расположенной на территории «Москва-Сити», после анонимного сообщения с угрозой взрыва. Об этом в среду, 26 февраля, сообщил источник в экстренных службах столицы.

«Башню «Федерация Восток» проверяют кинологи после анонимного сообщения об угрозе взрыва. На время проверки из здания выведены около 1,1 тыс. человек», — цитирует собеседника ТАСС.

Источник отметил, что также проверили башню «Федерация Запад», но из нее эвакуация не проводилась.

В московском управлении МЧС подтвердили заявку, уточнив, что помощь спасателей в «Москва-Сити» пока не нужна.

«Заявка на Пресненскую набережную есть, но туда выехала полиция», — цитирует представителя ведомства телеканал «360».

Ранее в этот же день сообщалось о проверке здания храма Христа Спасителя после анонимного сообщения об угрозе взрыва. Также неизвестные заявили о заложенных взрывных устройствах в пяти московских судах — Люблинском, Лефортовском, Басманном, Чертановском и Коптевском, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Угрозы поступили и в московские автовокзалы «Южные ворота» и «Северные ворота», а также аэропорты Шереметьево и Домодедово.

Волна звонков о ложных угрозах взрывов началась в сентябре 2017 года. В октябре глава ФСБ Александр Бортников заявил, что ведомство установило организаторов этих сообщений, которые поступили в ряд организаций в 50 регионах России. Ими являются четверо россиян, находившихся за границей.

Угрозы возобновились в ноябре 2019 года. В суды, школы, торговые центры и другие организации поступали сообщения об угрозе взрывов. Во всех случаях проводилась эвакуация, угрозы не подтвердились.