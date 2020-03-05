Сандерс выпустил видеоролик с комплиментами Обамы в свой адрес

Сенатор и кандидат на пост президента США от Демократической партии Берни Сандрес после провала праймериз в «супервторник» опубликовал в YouTube серию роликов с критикой своего соперника-демократа и лидера предвыборов бывшего вице-президента Джо Байдена.

В первой видеозаписи была показа подборка аудиовысказываний бывшего президента США Барака Обамы в пользу Сандерса. В нем чередуются компиляция кадров с участием экс-главы государства и американского сенатора во время встреч и выступлений перед публикой. Обама называет Сандерса человеком, у которого имеется бесстрашие и сила говорить правду.

Сам экс-президент после старта предвыборной гонки публично не высказывал своего отношения ни к кому из кандидатов-демократов. Однако многие из представителей Демократической партии, участвующих в выборах, использовали его цитаты в своих постах и роликах.

Второй видеоролик копирует январский пост политика в Twitter, где были собраны высказывания Джо Байдена, датируемые 1995 годом, где говорится о сокращении расходов на социальное обеспечение населения.

Третий клип посвящен проблеме с рабочими местами, которая стала актуальной во время работы кабинета бывшего вице-президента. В нем демонстрируется рабочий автомобильного завода, который поддерживает критику Сандерса по вопросу торговых соглашений США, заключенных посредством вмешательства Байдена.

Представители штаба соперника Сандерса отреагировали на видеоролики, назвав их неискренними.

3 марта в США прошел «супервторник», во время которого выбирается преимущественное количество делегатов-выборщиков. На праймериз Берни Сандерс победил в штатах Колорадо, Вермонт, Техас и Калифорния, набрав 382 представителя, которые поедут с ним на предстоящий съезд Демократической партии в Милуоки (13–16 июля), где будет выбран финальный кандидат, выдвинутый против лидера республиканцев.

Американский лидер Дональд Трамп во вторник одержал победу на праймериз во всех 13 штатах, где проходили первичные выборы Республиканской партии.

Выборы на пост президента США пройдут 3 ноября 2020 года.