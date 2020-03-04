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Сандерс заявил о намерении стать соперником Трампа на выборах

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Фото: REUTERS/Caitlin Ochs
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Сенатор США Берни Сандерс заявил о своей уверенности в выдвижении от Демократической партии и в итоговом противостоянии с президентом и кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом. Об этом он сообщил во время выступления перед избирателями в родном штате Вермонт.

Согласно последним данным, Сандерс побеждает на первичных выборах Демократической партии в Колорадо и Вермонте, а также занимает лидирующую строчку на праймериз в Техасе после обработки 25% голосов, передает агентство Associated Press.

Однако, по предварительным итогам голосования бывший вице-президент США Джо Байден обошел Сандерса в Алабаме, Вирджинии, Северной Каролине, Теннесси, Оклахоме, Арканзасе, Миннесоте и Массачусетсе.

Тем самым он набирает на демократических праймериз 99 делегатов, тогда как Сандерс только 49.

Результаты выборов ожидаются от штатов Мэн и Юта. В Американском Самоа выиграл бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг. Штат Калифорния станет последним, где состоится закрытие «супервторника».

3 марта в 14 штатах США проходят праймериз среди кандидатов в президенты от Демократической партии, на них будут распределены голоса 1344 делегатов, которых демократы отправят на предстоящий съезд партии в Милуоки (13–16 июля). Для итоговой кандидатуры на выдвижение в президенты необходим 1991 голос. Выборы проходят в Алабаме, Арканзасе, Вирджинии, Вермонте, Калифорнии, Колорадо, Массачусетсе, Миннесоте, Мэне, Оклахоме, Северной Каролине, Теннесси, Техасе, Юте, а также в Американском Самоа.

Выборы на пост президента США пройдут 3 ноября 2020 года.

Ранее стало известно, что на праймериз от Республиканской партии лидирующие места занял действующий президент Дональд Трамп.

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