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Трамп назвал участие в выборах худшим решением в жизни Блумберга

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Фото: Global Look Press/Preston Ehrler/Keystone Press Agency
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Президент США Дональд Трамп критически высказался о провальном участии в праймериз бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга, назвав его избирательную кампанию главным позором жизни кандидата от демократов. Своим мнением Трамп поделился 4 марта в Twitter.

Трамп добавил, что у бывшего участника президентской гонки не хватает необходимых качеств для главного поста в стране. Он также высмеял его затраты на предвыборную агитацию, которая не принесла должного успеха и пользы для кандидата. В своем блоге президент посвятил несколько постов, которые критикуют коллег и сторонников Блумберга — Тома Штайера и Тима О'Брайена, которые втянули мини-Майка в «избирательный бардак».

После подведения итогов «супервторника» стало известно, что Блумберг на прошедших праймериз выиграл только в штате архипелага Американское Самоа.

Ранее стало известно, что Майкл Блумберг снял свою кандидатуру с выборов в пользу бывшего вице-президента Джо Байдена, рассказав о своем положительном отношении к политику. Однако Трамп предостерег лидирующего кандидата от Демократической партии, что денежные вливания экс-мэра могут стать и его неприятнейшим опытом в жизни тоже.

Накануне Трамп поделился своим мнением о низком рейтинге демократов Элизабет Уоррен и Майкла Блумберга, назвав их главными неудачниками праймериз.

Выборы на пост президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Трамп в предвыборной гонке занял лидирующую позицию на праймериз республиканцев.

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