Госдума в первом чтении приняла поправки в бюджет на 2020–2022 годы 

Депутаты Госдумы на пленарном заседании в первом чтении приняли закон «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» для реализации социальных инициатив президента России. Об этом сообщает официальный сайт нижней палаты парламента в среду, 4 марта.

Документ представил депутатам министр финансов РФ Антон Силуанов. Кроме того, участие в обсуждении законопроекта принял глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.

В частности, поправки в федеральный бюджет предполагают рост расходов в 2020 году на 162,7 млрд рублей, в 2021 году — на 556,9 млрд рублей, в 2022 году — на 677,6 млрд рублей.

Дополнительные затраты на социальные инициативы, озвученные президентом России, оцениваются в 2 трлн рублей на три года. Подавляющий объем средств пойдет из федерального бюджета.

На расширение программы маткапитала в 2020–2022 годах будет направлено почти 599 млрд рублей, на организацию бесплатного горячего питания учащихся начальной школы поступит 109 млрд рублей, на выплаты для поддержки семей с детьми с трех до семи лет — 567,5 млрд рублей. Дополнительные деньги заложены и на надбавки учителям за классное руководство — 25,4 млрд рублей в этом году. Со следующего года на эти нужды выделят 76,3 млрд рублей.

Кроме того, профильный комитет Госдумы по бюджету и налогам должен будет проработать отражение в итоговом постановлении трех вопросов — о поддержке регионов с наибольшей убылью населения, проанализировать дефицит региональных бюджетов, а отразить вопрос о комплексном развитии сельских территорий.

Поправки ко второму чтению комитет по бюджету и налогам рассмотрит 9 марта. Второе чтение обоих законопроектов запланировано на 11 марта.

Президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к Федеральному собранию предложил ввести с 1 января 2020 года ежемесячные выплаты на каждого ребенка в России от 3 до 7 лет. Кроме того, российский лидер рекомендовал закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий и минимальный размер оплаты труда.

Помимо этого, президент заявил о выплате маткапитала на первого ребенка уже с января текущего года и повышении выплат при рождении второго ребенка на 150 тыс. рублей, которые будут индексироваться ежегодно. Закон о расширении программы маткапитала был одобрен Путиным 1 марта.