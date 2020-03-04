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В Счетной палате усомнились в реализации плана по снижению бедности в России

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Реализации социальных инициатив президента может не хватить для снижения уровня бедности в России по итогам 2020 года. Об этом в среду, 4 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на заключение Счетной палаты РФ.

Согласно планам, озвученным в послании президента Федеральному собранию, уровень доходов населения должен быть повышен на 1,9%, а показатель бедности, напротив, снижен до 10,8%.

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«Влияние мер поддержки населения на снижение уровня бедности может быть переоценено, так как не все инструменты ориентированы непосредственно на малообеспеченное население», — говорится в документе.

Кроме того, резкое снижение расчетного уровня бедности обеспечивается за счет значительного изменения исторически устойчивых параметров распределения населения по доходам. Таким образом, это тоже создаст риски недостижения прогнозных значений по уровню бедности.

На текущий момент, с при реализации инициатив президента, в прогнозе социально-экономического развития РФ фигурирует и снижение бедности в последующие годы — до 9,8% в 2021 году и и до 8,8% в 2022 году.

25 февраля председатель правительства России Михаил Мишустин назвал две ключевые задачи правительства. Первая — это повышение доходов людей. Вторая — увеличение темпов роста экономики.

14 января глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что более эффективным инструментом для снижения бедности, чем уменьшение подоходного налога для малоимущих, может стать субсидия.

24 октября 2019 года президент России Владимир Путин заявил, что бедность — один из факторов, тормозящих экономическое развитие.

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