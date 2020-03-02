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Мэр Якутска ответила на критику ее идеи о налоге на домашних животных

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Мэр Якутска Сардана Авксентьева в ответ на критику ее идеи о налоге для владельцев собак, направленном на финансирование приютов для бездомных животных, порекомендовала депутату Госдумы Владимиру Бурматову приехать в Якутию и лично увидеть, как обстоит положение дел «по ту сторону Уральских гор». Об этом градоначальник написала 2 марта в своем Instagram.

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«Спуститесь на землю, поговорите с людьми, взгляните своими глазами на положение дел в субъектах по ту сторону Уральских гор. Содержать реальный приют на севере – это дорого. Убедитесь в этом», — отметила Авксентьева.

По ее словам, закон об ответственном обращении с животными, вступивший в силу с 1 января, проработан слабо, а граждане «с принятием откровенно сырого закона» сталкиваются с определенными проблемами.

Мэр Якутска убеждена, что ответственный владелец домашних животных не откажется заплатить налог или сбор в 200-300 рублей в год.

Авксентьева предложила ввести налог для владельцев собак ранее в этот же день. По ее мнению, сборы смогли бы помочь выполнению федерального закона о животных и способствовать строительству новых приютов для бездомных зверей.

Комментируя эту инициативу, Бурматов назвал ее «бредом и провокацией», объяснив это тем, что люди начнут выбрасывать своих домашних животных на улицу, если им придется платить за них налоги.

4 декабря российское правительство утвердило постановление о новом порядке госнадзора в сфере обращения с животными. Нормативно-правовой акт вступил в силу с 1 января 2020 года. Таким образом, за Росприроднадзором закрепился контроль за дикими животными, Россельхознадзор отвечает за использование животных в культурно-зрелищных целях, а Минприроды несет ответственность за госрегулирование и организацию деятельности общественных инспекторов.

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