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В Госдуме оценили идею ввода налога на собак в России

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Фото: ТАСС/Лев Федосеев
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Бездомных животных в России станет больше, если ввести обязательный налог на собак в стране. Об этом заявил глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в разговоре с «Известиями» в понедельник, 2 марта.

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Комментируя предложение мэра Якутска Сарданы Авксентьевой обложить обязательными платами всех владельцев домашних животных, чтобы обеспечить финансирование строительства и содержание приютов, Бурматов назвал такую инициативу бредом и провокацией. «Я бы предложил брать налог с якутских чиновников, предложивших такой налог <..> Такого налога в России никогда не будет, это даже не обсуждают», — пояснил член Госдумы.

Бурматов пояснил, что люди начнут выбрасывать своих домашних животных на улицу, если им придется платить за них налоги. «Бабушка прикинет, что за всех ее 15 кошек начнут брать налог, и выкинет этих кошек даже до его введения», — добавил он.

В то же время управляющий партнер юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев назвал предложение главы Якутска обоснованным, поскольку сейчас есть нужда в дополнительном финансировании сферы ухода за бездомными животными.

«Они (налоги и сборы. — «Известия») могли выполнять роль как инструмента для пополнения бюджетов регионов, так и рычага воздействия на хозяев собак. Порой эта категория ведет себя безответственно как по отношению к своим питомцам, так и по отношению к окружающим», отметил Гавришев в беседе с «Известиями».

Ранее, 2 марта, мэр Якутска Сардана Авксентьева предложила ввести налог для владельцев собак. По ее мнению, сборы смогли бы помочь выполнению федерального закона о животных и способствовать строительству новых приютов для бездомных зверей.

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