Депутаты Якутска предложили ввести налог на собак

Депутаты Якутска предложили обложить налогом или специальным сбором владельцев собак для увеличения финансирования приютов для бездомных животных. Об этом заявили представители администрации города во время еженедельного заседания в понедельник, 2 марта.

Глава Якутска Сардана Авксентьева объяснила, что в среднем на отлов, вакцинацию, чипирование и стерилизацию бездомной собаки требуется порядка 14 тыс. рублей. «Мы на детей пособие платим меньше, чем на одно животное», — отметила Авксентьева.

Градоначальница подчеркнула, что в российском законодательстве не прописана ответственность граждан за содержание и самовыгул своих животных.

«Во многих странах животные подлежат соответствующему налогообложению, что позволило бы содержать приюты. Кроме того, владельцы животных оплачивают страховку на предмет ответственности перед третьими лицами, а также проходят обучение», — добавила Аквсентьева.

Мэр Якутска также заявила, что городу требуется почти 200 млн рублей на выполнение федерального закона о животных. Помимо этого, еще 46 млн необходимо для строительства приюта. В то же время в бюджете Республики Саха, по словам Аксентьевой, есть лишь 5,7 млн рублей, а в бюджете самого Якутска — еще 1,7 млн.

В связи с этим мэр города призвала меценатов, представителей бизнеса и всех неравнодушных любым образом помочь в реализации программы помощи бездомным животным.

Ранее, 13 февраля, президент России Владимир Путин поддержал идею внести в Конституцию России положения об ответственном отношении к животным. Он подчеркнул, что важно точно сформулировать текст этого положения и место его в российском законодательстве.