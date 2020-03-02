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Депутаты Якутска предложили ввести налог на собак

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Депутаты Якутска предложили обложить налогом или специальным сбором владельцев собак для увеличения финансирования приютов для бездомных животных. Об этом заявили представители администрации города во время еженедельного заседания в понедельник, 2 марта.

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Глава Якутска Сардана Авксентьева объяснила, что в среднем на отлов, вакцинацию, чипирование и стерилизацию бездомной собаки требуется порядка 14 тыс. рублей. «Мы на детей пособие платим меньше, чем на одно животное», — отметила Авксентьева.

Градоначальница подчеркнула, что в российском законодательстве не прописана ответственность граждан за содержание и самовыгул своих животных.

«Во многих странах животные подлежат соответствующему налогообложению, что позволило бы содержать приюты. Кроме того, владельцы животных оплачивают страховку на предмет ответственности перед третьими лицами, а также проходят обучение», — добавила Аквсентьева.

Мэр Якутска также заявила, что городу требуется почти 200 млн рублей на выполнение федерального закона о животных. Помимо этого, еще 46 млн необходимо для строительства приюта. В то же время в бюджете Республики Саха, по словам Аксентьевой, есть лишь 5,7 млн рублей, а в бюджете самого Якутска — еще 1,7 млн.

В связи с этим мэр города призвала меценатов, представителей бизнеса и всех неравнодушных любым образом помочь в реализации программы помощи бездомным животным.

Ранее, 13 февраля, президент России Владимир Путин поддержал идею внести в Конституцию России положения об ответственном отношении к животным. Он подчеркнул, что важно точно сформулировать текст этого положения и место его в российском законодательстве.

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