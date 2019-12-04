В России приняли правила госнадзора в сфере обращения с животными

Правительство России утвердило постановление о новом порядке государственного надзора в сфере обращения с животными. Нормативно-правовой акт вступает в силу с 1 января 2020 года. Об этом журналистам сообщили в среду, 4 декабря, в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

«Документ устанавливает порядок организации и осуществления государственного надзора в области обращения с животным на федеральном уровне, что будет способствовать развитию правоотношений в области ответственного и гуманного обращения с животными», — цитирует ТАСС сообщение Минприроды РФ.

Кроме того, в пресс-службе ведомства напомнили о разграничении полномочий Минприроды, Росприроднадзора и Россельхознадзора.

Так, за Росприроднадзором закреплен контроль за дикими животными. Россельхознадзор отвечает за использование животных в культурно-зрелищных целях, занимается лицензированием деятельности по содержанию и использованию их в зоопарках, зоосадах и цирках. В сферу полномочий Минприроды входит госрегулирование и организация деятельности общественных инспекторов.

28 ноября правительство утвердило правила по содержанию животных в приютах. Там закреплены требования к состоянию помещений, нормы обращения с питомцами и условия для работы индивидуальных предпринимателей в этой сфере.

25 октября в Госдуме предложили штрафовать за брошенных на улице животных. В новой редакции Административного кодекса может появиться такая статья.

В январе зоозащитники планировали создать горячую линию для попавших в беду животных. Из-за масштабности проекта он нуждается в большом финансировании и юридической помощи.

В конце 2018 года Госдума приняла законопроект об обращении с животными. С момента внесения инициативы в нижнюю палату парламента прошло восемь лет. Документ регламентирует меры по защите животных от жестокого обращения, обеспечивает безопасность и законные интересы граждан при взаимодействии с ними.