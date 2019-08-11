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Названы вымирающие в городах животные

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Фото: TASS/Zuma
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По всему миру все чаще фиксируют исчезновение тех или иных представителей фауны из городов, пишет «РИА Новости».

Так, в начале лета в Рязанской, Воронежской и Саратовской областях массово гибли пчелы.

При этом резкое сокращение численности пчел отмечают практически во всем мире. По предварительным подсчетам, эти насекомые вымерли уже как минимум наполовину. Только в США с 2003 по 2013 год погибло 90% дикой и 80% домашней популяции. Ученые полагают, что причиной исчезновения пчел стало глобальное потепление.

За лето ульи прогреваются, и пчелы не могут полноценно впасть в спячку, из-за чего потом просыпаются ослабленными и умирают.

Кроме того, американские и британские ученые зафиксировали гибель бабочек. По прогнозам специалистов из-за изменения климата, к 2050 году с лица Земли исчезнут 6 видов красивейших бабочек: глазки-бархатницы, краеглазки, толстоголовки, капустницы, репницы и брюквенницы.

Также фиксируется постепенное убывание воробьев и других мелких птиц из городов.

Например, в Москве и области за последние годы резко сократилась популяция полевого и домового воробья. Предполагается, что причина также кроется в глобальном потеплении. Жаркая и засушливая погода уменьшает кормовую базу птиц, что сказывается на их размножении.

Также причины кроются в плотной застройке и плохой экологии.

В мае в Австралии заявили о вымирании коал.

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