В Австралии заявили о вымирании коал

Австралийский фонд Коала сообщил о фактическом вымирании этих сумчатых медведей, пишет Metro.

По словам специалистов, в дикой природе осталось всего 80 тыс. представителей этого вида. Такого количества недостаточно для поддержания нового поколения.

Коал объявили «функционально вымершими», что означает сокращение вида до численности, не влияющей на окружающую среду.

Причиной вымирания этих сумчатых назвали изменение климата, а также факторы повышения температуры и сокращения территорий их обитания.

Зоозащитники призвали австралийские власти немедленно вмешаться в ситуацию и сделать все для спасения вида, который всегда был крайне важен для экосистемы Австралии.

12 мая сообщалось, что вымерший 130 тыс. лет назад вид птиц возродился на Сейшелах.