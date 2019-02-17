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Датская полиция объявила в розыск кенгуру

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Фото: Global Look Press/Christoph Ruisz
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Правоохранительные органы региона Южный Ютланд в Дании объявили в розыск кенгуру, сообщает 17 февраля полиция в Twitter.

Животное принадлежало частному лицу, оно сбежало из дома в районе Остер Линдет. Находится на свободе млекопитающее с вечера 16 февраля.

Полиция просит всех местных жителей рассказать, если они заметят кенгуру. Они отмечают, что с большой вероятностью это будет именно разыскиваемое животное.

6 февраля стало известно, что ученые выяснили, когда кенгуру научились прыгать. Шведские исследователи узнали, что предки современного сумчатого млекопитающего передвигались прыжками еще около 20 млн лет назад.

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