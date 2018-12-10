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В Австралии умер самый известный в мире кенгуру Роджер

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Фото: youtube.com/b/60
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В Австралии умер 12-летний кенгуру Роджер, который считался самым известным сумчатым млекопитающим в мире. О смерти животного сообщили на официальной странице заповедника на Facebook 10 декабря.

Известность Роджер, живший в заповеднике рядом с городом Алис-Спрингс, получил в 2015 году благодаря своим необычайно развитым мускулам. Особенно пользователи Сети оценили ролик, где животное передними лапами разрывает жестяные ведра.

«К сожалению, Роджер умер от старости. Он прожил прекрасную долгую жизнь, его любили миллионы людей по всему миру. Мы будем скучать по тебе», — приводит телеканал «360» слова руководителя заповедника Криса Барнса.

Роджер всю жизнь провел в заповеднике в Алис-Спрингс, куда привез его сам Барнс. Он спас кенгуренка после того, как его мать сбила машина. По словам мужчины, именно ради Роджера был создан заповедник, в котором на данный момент обитают тысячи животных.

В конце октября сообщалось, что австралийские полицейские спасли кенгуру, прыгнувшего в океан. После этого животное передали ветеринарам.

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