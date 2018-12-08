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Австралиец попал в тюрьму за жестокую расправу над кенгуру

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Житель Австралии попал в тюрьму за жестокое убийство кенгуру. Об этом 8 декабря сообщает портал ABC.

Отмечается, что мужчина снял на видео жестокую расправу над животным: он преследовал кенгуру на машине, после чего нанес ему 20 ножевых ранений, а потом добил умирающее животное ударом в голову.

Сам преступник в суде заявил, что «на него что-то нашло». За жестокое обращение с животными ему назначили 12-месячный срок заключения, но с учетом того времени, что он проел в следственно изоляторе, ему придется пробыть в тюрьме только пять месяцев.

Ранее, 9 октября, сообщалось, что ученые выяснили происхождение Кенгуру в Австралии. По из мнению, животные на территории страны появились по меньшей мере на 1 млн лет раньше, чем принято считать.

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