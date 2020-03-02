Эрдоган исключил удары Турции по позициям РФ или Ирана в Сирии

Турция, проводя военную операцию в Сирии, никогда не пыталась нанести удары по российским или иранским военным, заявил в понедельник, 2 марта, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Турция до сих пор не пыталась вести огонь в Сирии ни по российской стороне, ни по Ирану. И в будущем мы также не будет этого делать», — приводит его слова агентство Anadolou.

При этом он призвал Москву и Тегеран «извлечь для себя урок из опыта» тех, кто нападает на турецкую армию в Сирии. Долгом Анкары Эрдоган назвал уничтожить людей, ставящих под угрозу жизни турецких солдат.

В Идлибе проходят столкновения сирийской армии с вооруженной оппозицией и протурецкими силами. В конце января произошло обострение ситуации, из-за того что сирийская армия смогла занять почти половину Идлибской зоны деэскалации, тем самым оставив позади наблюдательные пункты Турции.

Продвижение правительственных сил привело к тому, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил начать военную операцию, если сирийские войска не будут выведены за линию постов.

Россия, поддерживающая действия Дамаска в Идлибе, пытается повлиять на ситуацию с помощью переговоров с Анкарой, однако стороны пока не пришли к соглашению. Следующие переговоры российского и турецкого президентов запланированы на 5 марта.