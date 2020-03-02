Прямой эфир

Глава МИД Украины заявил о готовности к отставке при желании Зеленского

0
Фото: TASS/СТК
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в ходе брифинга заявил, что готов к отставке, если президент Владимир Зеленский более не будет нуждаться в его услугах. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщает «РИА Новости».

«Есть много информации, и всё активно обсуждается, не только моя фамилия, но и других министров, включая премьер-министра. Я думаю, что мы достаточно раз сказали, что мы готовы к отставке. Мы обещали служить народу Украины. Мы были приглашены президентом Зеленским. Если в наших услугах более нет потребности, мы готовы продолжить заниматься чем-то другим. Никакой трагедии тут нет», — приводит агентство его слова.

Пристайко подчеркнул, что постоянно обсуждает с Зеленским необходимость пребывания его на должности главы МИДа и разговоров о прекращении работы дипломата не было.

По словам руководителя внешнеполитического ведомства, у него имеется еще множество нереализованных планов.

Ранее в этот же день премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что не писал заявлений об отставке, однако допустил консультации с Зеленским и Верховной радой по этому вопросу.

28 февраля сообщалось, что Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады на 16:00 (17:00 мск) 4 марта, однако его тема не указывалась. Позднее председатель фракции «Слуга народа» в раде Давид Арахамия отметил, что одной из тем, которые будут обсуждаться, станет вопрос изменения состава правительства.

25 февраля украинские СМИ сообщали, что Зеленский рассматривает кандидатуру бизнесмена и бывшего вице-премьера правительства страны Сергея Тигипко на пост премьер-министра, пишет «Газета.ру».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глава МИД Украины заявил о риске войны между Россией и Белоруссией
Спикер рады сообщил об отсутствии заявления об отставке Гончарука

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020