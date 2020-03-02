Глава МИД Украины заявил о готовности к отставке при желании Зеленского

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в ходе брифинга заявил, что готов к отставке, если президент Владимир Зеленский более не будет нуждаться в его услугах. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщает «РИА Новости».

«Есть много информации, и всё активно обсуждается, не только моя фамилия, но и других министров, включая премьер-министра. Я думаю, что мы достаточно раз сказали, что мы готовы к отставке. Мы обещали служить народу Украины. Мы были приглашены президентом Зеленским. Если в наших услугах более нет потребности, мы готовы продолжить заниматься чем-то другим. Никакой трагедии тут нет», — приводит агентство его слова.

Пристайко подчеркнул, что постоянно обсуждает с Зеленским необходимость пребывания его на должности главы МИДа и разговоров о прекращении работы дипломата не было.

По словам руководителя внешнеполитического ведомства, у него имеется еще множество нереализованных планов.

Ранее в этот же день премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что не писал заявлений об отставке, однако допустил консультации с Зеленским и Верховной радой по этому вопросу.

28 февраля сообщалось, что Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады на 16:00 (17:00 мск) 4 марта, однако его тема не указывалась. Позднее председатель фракции «Слуга народа» в раде Давид Арахамия отметил, что одной из тем, которые будут обсуждаться, станет вопрос изменения состава правительства.

25 февраля украинские СМИ сообщали, что Зеленский рассматривает кандидатуру бизнесмена и бывшего вице-премьера правительства страны Сергея Тигипко на пост премьер-министра, пишет «Газета.ру».