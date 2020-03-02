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Замруководителя управления Россельхознадзора арестован в Иркутске

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Фото: УФСБ России по Иркутской области
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Октябрьский районный суд Иркутска заключил под стражу на два месяца Владимира Журавлева, замруководителя управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, по обвинению во взяточничестве. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник, 2 марта, на сайте суда.

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«Ходатайство старшего следователя удовлетворено, обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца», — отмечается в сообщении.

По версии следствия, 28 февраля Журавлев получил от индивидуального предпринимателя 160 тыс. рублей, чтобы ему «в кратчайшие сроки» были выданы фитосанитарные сертификаты, необходимые для экспорта лесной продукции. Чиновник был задержан следователями СК России при взаимодействии с сотрудниками УФСБ.

Отмечается, что, помимо замруководителя управления Россельхознадзора были задержаны и другие должностные лица, причем во время обысков по местам жительства и в служебных кабинетах подозреваемых у одного из них был обнаружен кокаин.

Ранее, 14 февраля, Центральный районный суд Читы арестовал заместителя министра ЖКХ Забайкалья Олега Кузнецова. Его подозревают в получении взяток на общую сумму 7 млн рублей, когда он занимал пост мэра Читы.

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