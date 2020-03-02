Полиция задержала дочь Спилберга за бытовое насилие

Сотрудники полиции города Нэшвилл задержали за бытовое насилие 23-летнюю дочь режиссера Стивена Спилберга Микаэлу. Об этом 1 марта сообщил телеканал Fox News.

Спилберг арестовали утром в субботу, 29 февраля. Ее жених Чак Панков подтвердил факт задержания, но не сообщил никаких деталей случившегося. Он подчеркнул, что произошло недоразумение, и заявил, что Микаэла в порядке.

Ранее, 19 февраля, стало известно, что Микаэла начала пробовать себя в порноиндустрии в жанре соло. По ее словам, она устала от того, что ей говорили о ненависти к своему телу, и решила заработать на нем. Также она надеется, что карьера в порно поможет стать финансово независимой от родителей.

Отмечалось, что Спилберг рассказала о своем решении родителям. По словам Микаэлы, они не расстроились, а были «скорее заинтригованы».