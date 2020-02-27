Спилберг отказался снимать новый фильм об Индиане Джонсе

Американский режиссер Стивен Спилберг отказался выступить режиссером пятого фильма об Индиане Джонсе. Об этом 26 февраля сообщило издание Variety.

Кто займет место Спилберга, пока неизвестно, но сообщается, что корпорация Disney ведет соответствующие переговоры. Автором сценария выступит Лоуренс Кэздан. Спилберг же согласился стать продюсером картины, а отойти от режиссуры его заставило «желание передать кнут Индианы новому поколению», пишет «Ридус».

Вместе с тем заявление Спилберга назвали сомнительным, поскольку в последние годы создатели и режиссеры франшиз конфликтуют с политикой компании по съемке продолжений.

Главную роль в новом фильме сыграет Харрисон Форд, который в январе заявил, что съемки пятой части «Индианы Джонса» стартуют весной. Актер снялся в четырех фильмах франшизы, начиная с 1981 года: «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега», «Индиана Джонс и храм судьбы», «Индиана Джонс и последний крестовый поход» и «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа». В последней картине снялся сам Стивен Спилберг, пишет «Газета.ру».

Ленту анонсировали в 2016 году, но съемки отложили, хотя изначально премьера планировалась в июле 2020 года. Сообщалось о существовании проблем со сценарием, которые пытается решить съемочная команда. Пока релиз намечен на июль 2021 года, пишет сайт aif.ru.