Прямой эфир

Спилберг отказался снимать новый фильм об Индиане Джонсе

0
Фото: Global Look Press/FSN-D
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский режиссер Стивен Спилберг отказался выступить режиссером пятого фильма об Индиане Джонсе. Об этом 26 февраля сообщило издание Variety.

Кто займет место Спилберга, пока неизвестно, но сообщается, что корпорация Disney ведет соответствующие переговоры. Автором сценария выступит Лоуренс Кэздан. Спилберг же согласился стать продюсером картины, а отойти от режиссуры его заставило «желание передать кнут Индианы новому поколению», пишет «Ридус».

Вместе с тем заявление Спилберга назвали сомнительным, поскольку в последние годы создатели и режиссеры франшиз конфликтуют с политикой компании по съемке продолжений.

Главную роль в новом фильме сыграет Харрисон Форд, который в январе заявил, что съемки пятой части «Индианы Джонса» стартуют весной. Актер снялся в четырех фильмах франшизы, начиная с 1981 года: «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега», «Индиана Джонс и храм судьбы», «Индиана Джонс и последний крестовый поход» и «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа». В последней картине снялся сам Стивен Спилберг, пишет «Газета.ру».

Ленту анонсировали в 2016 году, но съемки отложили, хотя изначально премьера планировалась в июле 2020 года. Сообщалось о существовании проблем со сценарием, которые пытается решить съемочная команда. Пока релиз намечен на июль 2021 года, пишет сайт aif.ru.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дочь Спилберга решила сниматься в фильмах для взрослых
Модель акулы-убийцы из фильма «Челюсти» передали в музей

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020