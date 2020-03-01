Доблесть и самопожертвование ради Отечества всегда были, есть и будут истинными ценностями, которыми дорожит народ России. Об этом Владимир Путин заявил во время мероприятий в Пскове, посвященных памяти геройски погибших 20 лет назад воинов 6-й парашютно-десантной роты. В 2000 году псковские десантники отдали жизни в бою с несколькими тысячами террористов Хаттаба. Глава государства возложил цветы к знаменитому памятнику погибшим и пообщался с их родственниками. Обращаясь к зрителям концерта, посвященного трагическим событиям, президент призвал не забывать подвиг всех российских солдат, которые отстояли страну в борьбе с международным терроризмом.

Под контролем

Перед вылетом в Псков российский лидер провел в терминале аэропорта Внуково-2 совещание, посвященное наиболее актуальным международным проблемам: распространению коронавируса, ситуации в мировой экономике и положению дел на нефтяном рынке. В ходе него российский лидер заявил, что в России делается всё необходимое по борьбе с коронавирусом. По его словам, в целом ситуация под контролем.

При этом он отметил, что в КНР, которая первой столкнулась с распространением заболевания, индексы деловой активности опустились ниже минимальных значений глобального кризиса 2008 года.

— Закономерно, что на фоне проблем ведущих экономик мира, общего падения спроса нефтяные котировки марки Brent к концу текущей недели опустились к отметке в $50 за баррель, — продолжил глава РФ.

Спасибо за ваших ребят Президент РФ Владимир Путин во время совещания в терминале аэропорта Внуково-2 Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

Тем не менее, подчеркнул Владимир Путин, для российского бюджета текущий уровень цен на нефть является приемлемым.

— Более того, наши накопленные резервы, в том числе Фонд национального благосостояния, достаточны для того, чтобы обеспечить стабильную ситуацию, исполнение всех бюджетных и социальных обязательств даже при возможном ухудшении ситуации в глобальной экономике, — подытожил глава государства.

На этой ноте президент отправился в один из древнейших городов России.

«За ВДВ»

Сложно поспорить с тем, что Псков в первую очередь ассоциируется именно с Военно-воздушными войсками. В нашей стране не так много городов, где на каждом углу встречаешь соотечественников в полосатых тельняшках и синих беретах. Татуировка «За ВДВ...» на ребре ладони или изображение парашютного купола на плече здесь, по сути, считается таким же атрибутом, как часы или обручальное кольцо. Прыжки с парашютом в Пскове — не вид экстремального спорта, а обычная рутина. При этом небо покоряют здесь не только солдаты.

— У меня 125 прыжков, — рассказал «Известиям» священник воинского храма Александра Невского иерей Александр Цыганов, который присутствовал на мероприятии памяти погибших в Чечне десантников.

1 марта считается особым днем для многих жителей Псковской области. Во всех частях ВДВ ежегодно вспоминают подвиг 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского десантно-штурмового ордена Кутузова Краснознаменного полка 76-й воздушно-десантной дивизии, которая 20 лет назад в смертельной схватке противостояла отрядам бандформирований под руководством Хаттаба.

Спасибо за ваших ребят Военнослужащие 104-го гвардейского десантно-штурмового ордена Кутузова Краснознаменного полка 76-й воздушно-десантной дивизии Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Бой у высоты 776, который продолжался с 29 февраля по 1 марта, по сей день остается одним из самых героических моментов современной военной истории России. В Аргунском ущелье 90 военнослужащих дали бой около 2,5 тыс. боевиков.

Этот подвиг, к сожалению, стоил большинству десантников жизни — уцелеть удалось лишь шестерым бойцам. Потери террористов составили более 400 человек.

За мужество и отвагу, проявленные при ликвидации боевиков, 22 десантникам присвоено звание Героя России (21 – посмертно), 68 солдат и офицеров награждены орденами Мужества (63 — посмертно).

— Такая доблесть и самопожертвование ради Отечества всегда были, есть и будут в России истинными ценностями, которыми дорожит наш народ, — заявил Владимир Путин. — Псковские десантники остались верны заветам отцов, дедов, прадедов, воевавших за Родину в самые разные периоды ее истории. Они — достойные наследники поколения, добывшего Великую Победу, 75-летие которой мы будем отмечать в самое ближайшее время.

«Этого забывать нельзя»

Автографами погибших в Аргунском ущелье солдат покрыта внутренняя сторона знаменитого «Купола» — монумента, расположенного в деревне Череха. Именно с церемонии возложения цветов к этому памятнику и начался визит Владимира Путина в Псковскую область. Также президент принял участие в поминальной службе, которая прошла в часовне Святого великомученика и Победоносца Георгия.

— Вы знаете, я часто думаю об этом, вспоминаю их. Ведь молодые совсем люди, только что бывшие на гражданке. И в стране не было такого подъема общего патриотизма, как было, скажем, во время Великой Отечественной войны. Они попали в самое пекло! Удивительно… Показали, на что способен русский солдат, — заявил Владимир Путин уже во время памятного концерта, на котором присутствовали родственники погибших солдат.

Россия тогда переживала очень сложные времена, речь шла о сохранении целостности страны и бойцы 6-й роты стояли насмерть, защищая Родину, отметил президент.

По его словам, все солдаты «с честью выполнили свой ратный долг, дали достойный отпор противнику, развязавшему против России преступную войну».

— Обращаюсь сейчас к родственникам наших героев: низкий поклон их родителям, близким! Слава офицерам, воспитавшим этих ребят, тем командирам, которые были и навсегда остались рядом со своими бойцами, — завершил Владимир Путин.

Спасибо за ваших ребят Владимир Путин во время церемонии возложения цветов к памятнику воинам 6-й парашютно-десантной роты в Пскове Фото: ТАСС/Михаил Метцель

На территории воинской части президенту продемонстрировали макет панорамы боя, разработанный авторами студии военных художников им. М.Б. Грекова. Этот проект в случае его одобрения планируется реализовать в Пскове.

— Мы, когда больше года назад начинали работать над этой темой, поняли, что далеко не все знают про эти трагические события. И тогда мы уже точно утвердились в том, что этого забывать нельзя. Ребята сделали выбор сами. У них была, я думаю, возможность отойти в течение ночи. Там можно было прорваться и покинуть высоту. Но они этого не сделали, — заявил «Известиям» один из авторов проекта Дмитрий Ананьев.

На территории части Владимир Путин пообщался с родственниками погибших солдат. Одна из участниц встречи вручила президенту подготовленную Фондом памяти 6-й роты медаль, посвященную подвигу десантников.

— Вам спасибо за ваших ребят, — отреагировал Владимир Путин.

Стоит отметить, что памятные мероприятия в Пскове оказались весьма эмоциональными. Можно было заметить, что многие участники принесли с собой фотографии сыновей и мужей, а родственников даже спустя 20 лет не покидает чувство гордости и горя. Поэтому кажется, даже те люди, которые в этот день впервые узнали о событиях в Аргунском ущелье, будут еще долгое время помнить строки: «Прощай, шестая рота, ушедшая в века, — крылатая пехота небесного полка».