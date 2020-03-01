Шестая героическая: в России вспоминают псковских десантников

20 лет назад, 29 февраля 2000 года, 6-я рота 104-го полка 76-й дивизии ВДВ из города Пскова приняла неравный бой с террористами Хаттаба, Идриса и Шамиля Басаева . Десантники могли уйти с позиций — террористы им за это предлагали деньги, но военнослужащие выполнили свой долг до конца. Из 90 солдат и офицеров, сдерживавших 2,5 тыс. боевиков, выжили шестеро . Подвиг героев не был забыт — в Москве и Пскове им установили памятники. В начале марта, по уже сложившейся традиции, в нескольких российских городах вспоминают погибших бойцов Псковской дивизии.

Бой на высоте 776

2000 год для российской армии во второй Чеченской войне начался успешно . В начале февраля пал Грозный, потом — Шатой, это была вторая по важности военная база террористов. Боевики полевых командиров Хаттаба, Басаева и Идриса ушли в ущелье зализывать раны.

Для их блокировки на позиции начали выдвигать подразделения десантников, но они не успели окопаться и выставить минные заграждения. В бой 29 февраля первым вступил разведдозор, обнаруживший террористов. Он, видя превосходство противника, тут же отошел к основным силам 6-й роты на высоту 776 в Аргунском ущелье.

Боевики не спешили атаковать и связались по радио с командиром батальона Марком Евтюхиным, который был с 6-й ротой: «Нас тут очень много, раз в десять больше вас. Зачем тебе неприятности, командир? Ночь, туман — никто не заметит, а мы очень хорошо заплатим». Но торговаться с врагом не было даже мысли.

А2 Высота 776 после боя Фото: 6-rota.livejournal.com

Десантники не могли поступить иначе , считает полковник запаса Владимир Воробьёв. Его сын — старший лейтенант Алексей Воробьёв, командовавший разведчиками, — получил за тот бой звание Героя России посмертно.

— Наши дети встали стеной против террористов и погибли не зря , — сказал он «Известиям». — Хаттаб и Басаев ушли бы в Дагестан, где продолжили бы воевать. Их планы разрушили, а их банды серьезно потрепали. Сейчас уже мало кто помнит, но тогда был переломный момент в истории страны. Террористы взрывали дома, захватывали больницы и театры. Их нельзя было отпускать. Иначе бы мы не победили.

29 февраля в 16:00 боевики атаковали роту на высоте 776 в Аргунском ущелье. Враг оказался хорошо подготовленным. Против десантников, среди которых было много 18–19-летних бойцов, вчерашних мальчишек, действовали лучшие части террористов. В распоряжении Хаттаба и Басаева было по батальону так называемых Белых ангелов, костяк которых составляли отборные боевики-наемники — в том числе и иностранцы.

Фото: commons.wikimedia.org Алексей Воробьев

Террористы, хорошо зная местность, старались выжать из этого максимум преимуществ. Прячась за складками рельефа, они вплотную сближались с позициями десантников, после чего делали решающий рывок. Атаки шли волнами.

Бой не раз переходил в рукопашные схватки. Дрались до последнего. Уже в самом его начале смертельное ранение получил командир роты Сергей Молодов, командование принял подполковник Евтюхин. Раненый, оставшись без патронов, ефрейтор Александр Лебедев подорвал себя и группу боевиков гранатой. Командир разведывательного взвода гвардии старший лейтенант Алексей Воробьёв уничтожил полевого командира Идриса.

К концу дня 6-я рота потеряла погибшими больше трети — 31 человека, подходили к концу и боеприпасы. В 3 часа утра 1 марта к окруженным сумела прорваться небольшая группа солдат во главе с майором Александром Доставаловым. К сожалению, они не смогли переломить ход боя и тоже погибли на высоте. К окруженным пытались прорваться и бойцы первой роты первого батальона полка, но их задержала засада на горной речке Абазугол.

В 5 утра, когда в живых не осталось почти никого , боевики поднялись на гору и начали добивать раненых. Тогда капитан Виктор Романов вызвал огонь на себя, после чего позиции накрыли артиллерийским огнем.

А1 Похороны воинов-десантников 104-го парашютно-десантного полка 76-й гвардейской Псковской дивизии, 5 марта 2000 года Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Выжили шестеро: сержанты Александр Супонинский и Андрей Поршнев и рядовые Алексей Комаров, Вадим Тимошенко, Роман Христолюбов, Евгений Владыкин. Сколько боевиков уничтожили десантники, точно не известно. Максимальная цифра, которая не раз называлась, — около 700 человек.

22 участникам того боя присвоили звание Героя России, 68 наградили орденом Мужества. Почти всех — посмертно.

Лица героев

У Геннадия Белова в том бою погиб племянник — младший сержант Денис Стребин, посмертно получивший орден Мужества.

— Денис был заводилой во дворе, — вспоминает он. — Его любили, потому что он был очень веселый. При этом была в нем и армейская косточка. С детства уважал порядок — стрелки на брюках наглажены, на рубашке ни одной складочки. Неудивительно, что служба у него сложилась. Уже через три месяца он стал младшим сержантом. Закончил курсы корректировщика, где за успехи в учебе его отметили отпуском домой. Его он отгулял перед самой командировкой в Чечню.

А5 Бабушка и дядя Дениса Стребина смотрят на памятную табличку Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Денис всегда помогал на даче и не отлынивал от работы, вспоминает его бабушка Татьяна Константиновна.

— Любил собирать грибы и ягоды в лесу, — рассказала она. — Однажды, уже перед армией, он мне подарил шелковую комбинацию — тогда такие было трудно найти. Я ее храню до сих пор . Иногда достаю из шкафа и вспоминаю Дениса, плачу.

Мама младшего сержанта Владимира Елисеева — Нина Владимировна говорит, что ее сын всегда хотел служить в армии.

А4 Мама Владимира Елисеева Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— В десантный полк он сам записался, служил по контакту, — рассказала она. — Перед командировкой в Чечню солдат учили — они долго были на учениях перед Новым годом. В январе побывал в отпуске и в самом начале февраля полетел на войну. Быстро там всё случилось. Мы в почтовом ящике письмо нашли, уже когда он погиб. Писал, что летят они с ребятами в самолете, а кругом очень красиво — горы, леса.

Владимир Елисеев награжден орденом Мужества посмертно.

Наказание неизбежно

Подавляющее большинство террористов были убиты в ходе контртеррористической операции. Больше 10 человек, хоть и скрывались, схвачены и приговорены к длительным срокам лишения свободы.

У этого преступления нет срока давности. В 2017 году Северо-Кавказский окружной военный суд (СКОВС) признал бывшего боевика Аюба Тунтуева виновным в нападении на десантников Псковской дивизии. Он получил срок — 24 года и 11 месяцев. Суд в Чечне дал пожизненное заключение бывшему жителю Волгодонска Максиму Понарьину — бойцу банды Шамиля Басаева, принявшему мусульманство.

В январе 2018 года жители Ставропольского края Арслан Валиев и Фаизбек Амангазиев получили по 15,5 и 16 лет колонии строгого режима соответственно.

А7 Арслан Валиев и Фаизбек Амангазиев Фото: youtube.com

Не ушел от суда и член экстремистской организации УНА-УНСО (запрещена в России) Александр Малофеев. Он получил 24 года и шесть месяцев колонии. Наказание в виде лишения свободы на срок в 19 и 18 лет получили Артур Ушаев и Руслан Наматов. Их сдал властям Александр Малофеев.

В 2019 году на 16 лет лишения свободы был осужден Шамиль Казбулатов. Поиск бандитов продолжается.