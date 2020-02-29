В Магнитогорске во время урока умер девятилетний школьник

В одной из школ Магнитогорска в Челябинской области умер девятилетний школьник. Об этом в субботу, 29 февраля, сообщается на сайте следственного управления СК России по региону.

«В дневное время в одной из школ города Магнитогорска в ходе урока скончался девятилетний школьник. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области организована доследственная проверка. Предварительно установлено, что ребенок страдал хроническим заболеванием», — сообщила пресс-служба управления СК.

Отмечается, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего и проводится экспертиза по выяснению причины смерти.

Накануне в Зеленограде во время уроков умерла школьница. По предварительным данным девочка почувствовала себя плохо и впоследствии скончалась. Главное следственное управление СК России по Москве начало проверку по данному факту.

Ранее 7 февраля на уроке физкультуры в подмосковном Подольске умер школьник. Ему стало плохо во время игры в баскетбол. Изучение медицинской карты мальчика показало, что у него было заболевание сердца, однако он был допущен к урокам физкультуры.