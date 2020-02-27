Раненную школьником в Ульяновске учительницу перевели из реанимации

В Ульяновске учительницу, раненную школьником ножом, перевели из реанимации в отделение хирургии. Об этом 27 февраля «РИА Новости» сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Инцидент произошел утром 26 февраля в одной из городских школ. 15-летний школьник ударил 59-летнего педагога в живот ножом в кабинете математики, после чего попытался скрыться. Полицейские задержали его у него дома. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

По словам очевидцев, причины для нападения на учительницу у подростка не было, и на допросе в СК он также не смог объяснить свой поступок. Пострадавшей сделали операцию. Сейчас врачи оценивают ее состояние как стабильное, средней степени тяжести, отмечает телеканал «360».

В пресс-службе администрации города уточнили, что школа, в которой произошел инцидент, продолжает работать в штатном режиме. Со школьниками продолжают работать психологи, пишет сайт aif.ru.

Ситуация находится на личном контроле у губернатора региона Сергея Морозова. Он поручил министерству образования и администрации города разобраться в произошедшем. В школе также проходит служебная проверка, в остальных образовательных учреждениях Ульяновска усилены меры безопасности.

Как пишет сайт kp.ru, 28 февраля суд изберет подростку меру пресечения на время следствия. Не исключается, что это будет домашний арест. Школьнику грозит до 10 лет лишения свободы.