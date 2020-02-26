СК показал кадры с места нападения школьника на учительницу в Ульяновске

СУ СК России по Ульяновской области показало видео с места нападения 15-летнего школьника на учительницу математики. Ролик опубликован 26 февраля на YouTube-канале ведомства.

Инцидент произошел ранее 26 февраля в одной из ульяновских школ. Подросток принес с собой в школу кухонный нож, зашел в класс в середине урока, подошел к 59-летней учительнице и на вопрос, что произошло, заявил что хочет умереть, после чего ранил ее. По словам школьников, оружие в учебное заведение мог пронести любой, поскольку в школе нет металлодетекторов. То есть их купили, но они не работали, поэтому в итоге их убрали, отмечает телеканал «360».

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Школьник задержан, с ним работают следователи. Его мать после сообщений о случившемся госпитализировали. Сообщается, что накануне она заметила в его рюкзаке ножи, но это ее не насторожило. Знакомые подростка рассказали, что некоторое время назад парень хотел свести счеты с жизнью из-за неразделенной любви. Потом от этой мысли отказался. В целом школьника считали тихоней, который ни с кем не общался.

Пострадавшая учительница находится в больнице, ее прооперировали, сейчас ее состояние оценивают как средней степени тяжести. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов назвал факт нападения на учителя вопиющим, пишет RT. Он подчеркнул, что министерство образования и администрация Ульяновска тщательно разберут случившееся. Как отметил губернатор, нужно понять, что заставило ребенка совершить этот поступок. Ситуация находится на личном контроле главы региона.