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В Татарстане уволили пришедшего пьяным на урок учителя

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Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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Учителя труда из азнакаевской школы Республики Татарстан уволили после того, как школьники сняли его на видео во время урока в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает KazanFirst во вторник, 25 февраля.

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Инцидент произошел 13 февраля в школе № 7 в городе Азнакаево, однако видеозапись появилась в Сети 23 числа. На ней запечатлен мужчина, который сидит на столе и говорит что-то нечленораздельное, размахивая при этом куском трубы. Не удержав равновесие, он падает на пол.

Как сообщается на сайте школы, учителя технологии зовут Гарипов Р.Ш. Имеет педагогический стаж 21 год, в данной должности — пять лет. После произошедшего руководством школы было принято решение уволить преподавателя.

«13 февраля 2020 года в МБОУ «СОШ № 7 г. Азнакаево» учитель технологии был замечен в нетрезвом состоянии на рабочем месте. По факту случившегося проведено служебное расследование, работник уволен по п. «б» части 1 ст. 81 ТК РФ», — сообщается на сайте Управления образования исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района РТ.

Отмечается, что с учениками и их родителями, которые стали свидетелями инцидента, проведена этическая беседа.

В пресс-службе министерства образования и науки Республики Татарстан «Известиям» сообщили, что директорам школ в Азнакаево поручено провести беседы со своими работниками.

В ведомстве добавили, что ученики любили уволенного педагога, у него «золотые руки» и раньше подобного за ним не замечалось.

В октябре учительница школы в Альметьевске (Республика Татарстан) уволилась после жалоб родителей учащихся первого класса о том, что педагог заклеивала детям рты скотчем во время урока.

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