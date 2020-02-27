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Ульяновский минздрав рассказал о состоянии учительницы после нападения школьника

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Фото: РИА Новости
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Ульяновская учительница, которую ранил ножом ученик, пока находится в реанимации. В четверг, 27 февраля, ее планируют перевести в хирургическое отделение, рассказали в региональном минздраве.

Женщина находится в стабильном состоянии средней тяжести, передает «РИА Новости». В пресс-службе администрации города агентству рассказали, что школа, где произошел инцидент, работает в штатном режиме.

Нападение было совершено 26 февраля в одной из ульяновских школ. 15-летний подросток, который принес с собой кухонный нож, зашел в класс в середине урока и подошел к 59-летней учительнице. На вопрос, что произошло, он ответил, что хочет умереть, после чего ранил ее.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, пишет «Газета.ру». Школьник задержан, с ним работают следователи. Его мать госпитализирована после сообщений о случившемся. Знакомые подростка рассказали, что он некоторое время назад хотел свести счеты с жизнью из-за неразделенной любви, потом от этой мысли отказался. В целом школьника считали тихоней, который ни с кем не общался.

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