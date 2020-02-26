Студент из США обвиняется в нападении на полицейского в Москве

Американский студент Тревор Рид взят под стражу по обвинению в нападении на полицейского в Москве.

«Уголовное дело возбуждено в отношении Рида, студента Университета Северного Техаса, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти, опасного для его жизни или здоровья»)», сказано в документах, оказавшихся в распоряжении ТАСС. Наказание по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.

В США за нападение на сотрудника полиции гражданину вменяется уголовное преступление класса С. Оно подразумевает собой тюремное заключение от 1 до 15 лет. Если при нападении использовалось оружие, то обвинение перерастает в нападение при отягчающих обстоятельствах с тюремным заключением до 25 лет. В некоторых штатах (напр. Флорида) предусматривается минимальный тюремный срок от 5 до 30 лет, плюс штраф в размере $10 тыс.