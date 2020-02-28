В Зеленограде во время уроков умерла школьница

Следователи проводят проверку по факту смерти школьницы во время уроков в Зеленограде. Об этом сообщается на сайте Главного следственного управления СК России по Москве в пятницу, 28 февраля.

По предварительным данным, девочка почувствовала себя плохо и впоследствии скончалась. Сейчас правоохранители осматривают место происшествия, опрашивают сотрудников школы, а также устанавливают обстоятельства случившегося.



По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

7 февраля на уроке физкультуры в подмосковном Подольске умер школьник. Ему стало плохо во время игры в баскетбол. Изучение медицинской карты мальчика показало, что у него было заболевание сердца, однако он был допущен к урокам физкультуры.