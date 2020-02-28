Глава дипломатии ЕС и глава МИД Турции обсудили эскалацию в Идлибе

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в пятницу, 28 февраля, обсудил с турецким министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу обострение ситуации в сирийском Идлибе.

«Поговорил с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Деэскалация остается ключевым фактором для эффективного решения проблем на местах. Страдания людей и гибель людей должны прекратиться», — написал глава дипломатии ЕС на своей странице в Twitter.

Также Боррель добавил, что Анкара заверила ЕС в приверженности договоренностям с Союзом.

Обстановка в регионе обострилась в конце января. С 3 февраля Турция неоднократно заявляла о потерях со своей стороны и ответном огне по военным Сирии. Анкара планирует оттеснить войска САР за пределы турецких наблюдательных пунктов в Идлибе и намерена сделать это до конца февраля.

26 февраля очередные переговоры России и Турции по ситуации в Идлибской зоне деэаскалации провалились. Эрдоган отмечал, что его войска не сдадут позиции у наблюдательных пунктов в Идлибе, и потребовал отступления сирийских войск за линию наблюдательных постов турецкой армии вдоль шоссе М5. По его словам, турецкая армия в этом районе оказалась в окружении в результате наступления войск Сирии.

В свою очередь, представители Минобороны РФ заявили, что Анкара продолжает нарушать сочинские соглашения, поддерживая боевиков в сирийском Идлибе артиллерией и работой беспилотников.

27 февраля между сирийскими войсками и формированиями террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) произошли столкновения. В Минобороны РФ заявили, что вместе с боевиками под обстрел попали турецкие военные. На следующий день стало известно, что число погибших в Сирии турецких военных возросло до 33 человек.