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РФ призвала Турцию обеспечить безопасность россиян в стране

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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Altan Gocher
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Президент России Владимир Путин и члены Совбеза РФ выразили надежду, что Турция сможет предпринять все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность российских загранучреждений и граждан в стране. Как сообщил в пятницу, 28 февраля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, заявление было сделано во время оперативного совещания главы государства и постоянных членов Совета безопасности России.

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«Участники совещания выразили надежду, что турецкие власти примут все необходимые меры по обеспечению безопасности российских загранучреждений и граждан в Турции», — цитирует ТАСС слова Пескова.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о встрече для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе. Стороны переговоров подчеркнули необходимость принятия дополнительных мер для деэскалации конфликта.

Разногласия между Москвой и Анкарой по Идлибской зоне демилитаризации возникли в начале февраля. Режим прекращения огня должен был вступить в силу 12 января, согласно договоренностям между странами, но террористы продолжили военные действия.

26 февраля турецкий лидер отказался отводить свои войска и сдавать позиции у пунктов в Идлибе. По его словам, его армия в этом районе оказалась в окружении в результате наступления войск Сирии. Эрдоган потребовал отступления сирийских войск за линию наблюдательных постов турецкой армии вдоль шоссе М-5.

Представители Минобороны РФ, в свою очередь, заявили, что Анкара продолжает нарушать сочинские соглашения, поддерживая боевиков в сирийском Идлибе артиллерией и работой беспилотников.

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