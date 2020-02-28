Политолог призвал Асада договариваться с курдами для борьбы с Турцией

Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров рассказал «Известиям» о слабости сирийской армии и необходимости искать союзников на фоне обострения ситуации в Идлибе.

«Сирийская армия очень слабая. Было бы правильно, если бы [президент Сирии Башар] Асад договорился с курдами. Курды готовы из 75-тысячных войск выставить 30 тыс. — целый корпус для совместной борьбы против турок», — сказал Семен Багдасаров.

Многое зависит от политики России в этом регионе. «Разговор через губу, какие мы мудрые, как мы хорошо работаем с турками надо забыть. И смотреть на вещи реально. Эрдоган исходит из принципов, о которых он не раз заявлял — в Сирии должен поменяться режим, и Асад должен быть свергнут», — подчеркнул политолог.

При этом в случае реального военного столкновения группировка из нескольких десятков российских военных самолетов в Сирии вряд ли сможет остановить турецкую армию, считает Багдасаров.

«Да, у Турции сейчас нет противоракетных комплексов Patriot, когда-то стояли дивизионы немецкие и голландские. Но в принципе немцы и голландцы снова могут их перебросить. При этом у турков есть американские средства ПВО, которые способны сбивать самолеты на высоте 5–7 тыс. м», — добавил эксперт.

Накануне, 27 февраля, боевики из запрещенной в РФ террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» предприняли попытку наступления на позиции сирийской армии в районе населенного пункта Бехун, сообщили в Минобороны России.

Сирийские войска при поддержке РФ ответили огнем, под который попали турецкие военнослужащие, которые находились в боевых порядках террористических формирований, добавили в военном ведомстве. Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Россию проинформировали о том, где находятся турецкие войска в сирийском Идлибе. Однако в Москве настаивают, что российская авиация по заявленным позициям ударов не наносили.

Губернатор турецкой провинции Хатай Рахми Доган сообщило гибели не менее 30 турецких солдат.

В Идлибе проходят столкновения сирийских военных с вооруженной оппозицией и протурецкими боевиками. Ситуация обострилась после того, как в конце января сирийская армия смогла занять почти половину Идлибской зоны деэскалации, тем самым оставив позади наблюдательные пункты Турции. Продвижение правительственных сил привело к тому, что президент Турции Реджеп Эрдоган пригрозил начать военную операцию, если к концу февраля сирийские войска не будут выведены за линию постов.

Российская сторона, поддерживающая действия Дамаска в Идлибе, пытается повлиять на ситуацию с помощью переговоров, однако стороны пока не пришли к соглашению.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Москва по приглашению официального Дамаска начала оказывать помощь в освобождении территорий страны от боевиков. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. В данный момент в отдельных районах страны продолжаются зачистки от террористов.