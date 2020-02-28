Прямой эфир
Сюжет:

Джабаров призвал Турцию прекратить военные действия в Идлибе

0
Фото: REUTERS/Murad Sezer
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Из-за действий Турции сирийский Идлиб стал оплотом террористов, заявил в пятницу, 28 февраля, «РИА Новости» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Оплот террористов в Сирии сосредоточен в Идлибе, и это во многом благодаря тому, что Турция так и не выполнила и не выполняет взятые на себя обязательства по борьбе с терроризмом. Получается, они прикрывают (террористов. — Ред.)», — подчеркнул он.

Долина преткновения: в сирийском Идлибе освобождена «кровавая» равнина
Безуспешные бои за Аль-Габ правительственная армия вела с 2015 года

По словам Джабарова, действия Турции, создающие угрозу ситуации не только в Сирии, но и в регионе, должны быть прекращены.

Замглавы комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин также прокомментировал ситуацию в Идлибе, назвав действия Турции агрессией, а также пообещал, что Россия продолжит борьбу с террористами совместно с сирийским лидером Башаром Асадом.

Ранее, 28 февраля, губернатор расположенной на границе с Сирией провинции Хатай Рахми Доган сообщил, что турецкие военнослужащие попали под обстрел в сирийской провинции Идлиб, по меньшей мере 33 солдата погибли.

По итогам экстренного совещания у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, на котором обсуждалась ситуация, пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что Анкара решила считать лояльные Асаду силы «вражескими целями». Он также пообещал, что виновные в гибели турецких солдат в Сирии заплатят самую высокую цену.

26 февраля между Россией и Турцией возникли разногласия по Идлибской зоне демилитаризации. Эрдоган отмечал, что его войска не сдадут позиции у наблюдательных пунктов в Идлибе, и потребовал отступления сирийских войск за линию наблюдательных постов турецкой армии вдоль шоссе М-5. По его словам, турецкая армия в этом районе оказалась в окружении в результате наступления войск Сирии.

В свою очередь представители Минобороны РФ заявили, что Турция продолжает нарушать сочинские соглашения, поддерживая боевиков в сирийском Идлибе артиллерией и работой беспилотников. 24 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Анкара не смогла отмежевать оппозицию, готовую к мирному урегулированию, от террористов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минобороны заявило о попавших под обстрел вместе с боевиками турецких военных
Число погибших в Сирии турецких военных возросло до 33 человек

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020