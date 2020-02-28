Джабаров призвал Турцию прекратить военные действия в Идлибе

Из-за действий Турции сирийский Идлиб стал оплотом террористов, заявил в пятницу, 28 февраля, «РИА Новости» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Оплот террористов в Сирии сосредоточен в Идлибе, и это во многом благодаря тому, что Турция так и не выполнила и не выполняет взятые на себя обязательства по борьбе с терроризмом. Получается, они прикрывают (террористов. — Ред.)», — подчеркнул он.

По словам Джабарова, действия Турции, создающие угрозу ситуации не только в Сирии, но и в регионе, должны быть прекращены.

Замглавы комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин также прокомментировал ситуацию в Идлибе, назвав действия Турции агрессией, а также пообещал, что Россия продолжит борьбу с террористами совместно с сирийским лидером Башаром Асадом.

Ранее, 28 февраля, губернатор расположенной на границе с Сирией провинции Хатай Рахми Доган сообщил, что турецкие военнослужащие попали под обстрел в сирийской провинции Идлиб, по меньшей мере 33 солдата погибли.

По итогам экстренного совещания у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, на котором обсуждалась ситуация, пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что Анкара решила считать лояльные Асаду силы «вражескими целями». Он также пообещал, что виновные в гибели турецких солдат в Сирии заплатят самую высокую цену.

26 февраля между Россией и Турцией возникли разногласия по Идлибской зоне демилитаризации. Эрдоган отмечал, что его войска не сдадут позиции у наблюдательных пунктов в Идлибе, и потребовал отступления сирийских войск за линию наблюдательных постов турецкой армии вдоль шоссе М-5. По его словам, турецкая армия в этом районе оказалась в окружении в результате наступления войск Сирии.

В свою очередь представители Минобороны РФ заявили, что Турция продолжает нарушать сочинские соглашения, поддерживая боевиков в сирийском Идлибе артиллерией и работой беспилотников. 24 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Анкара не смогла отмежевать оппозицию, готовую к мирному урегулированию, от террористов.