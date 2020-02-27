Возможность переноса органов госвласти из Москвы предложили закрепить в Конституции

Одной из предложенных поправок к Конституции России стало положение о возможности размещения органов госвласти в других городах, кроме Москвы. Об этом в четверг, 27 февраля, рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Предлагается внести положение о возможности размещения органов госвласти в других городах, помимо столицы. Так, в ч. 2 ст. 70 после слов о том, что столицей Российской Федерации является город Москва, указывается, что местом постоянного пребывания отдельных федеральных органов государственной власти может быть другой город, определенный федеральным конституционным законом», — цитирует «РИА Новости» Крашенинникова.

Отмечается, что авторами такой поправки выступили сам Крашенинников и сенатор Андрей Клишас.

Кроме того, еще в Конституции РФ предлагается закрепить запрет высшим должностным лицам России иметь счета в иностранных банках.

«Предлагается установить запрет таким лицам иметь счета и вклады, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами Российской Федерации», — приводит «Интерфакс» слова Крашенинникова.

Он добавил, что данный запрет распространяется в том числе и на президента страны.

Законопроект о поправках к Конституции президент России Владимир Путин внес в Госдуму 20 января, а 23 января он был принят в первом чтении. Документ разработан на основе предложений, предоставленных рабочей группой по подготовке изменений, которые были анонсированы главой государства в послании Федеральному собранию 15 января.

Законопроект включает предложения по корректировке 22 глав Конституции. Путин заявил, что количество предложенных поправок достигло 900.

26 февраля стало известно, что голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля.