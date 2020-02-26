Юрист сообщила об отсутствии посетителей у живущей в медцентре пять лет девочки

Девочку, которая пять лет жила в ПМЦ «Мать и дитя», так и не забрали из медицинского учреждения и никто ее не навещал. Об этом в среду, 26 февраля, рассказала юрист центра Екатерина Ларина.

«Дата заседания по рассмотрению апелляции по ограничению в родительских правах Зинкина и Максимовой еще не назначена, но мы, представители центра, обязательно будем присутствовать», — цитирует Ларину RT.

5 февраля Пресненский суд Москвы постановил ограничить в правах родителей девочки, живущей пять лет в перинатальном медицинском центре. Сообщалось, что ребенка передадут органам опеки.

17 февраля уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила, что мать девочки, оставленной на пять лет в клинике, продолжит воспитывать троих сыновей, сообщает телеканал «360». Дети постоянно проживают с ней. По словам Ярославской, опека не видит причин для изъятия мальчиков из семьи.

Представители центра «Мать и дитя» 12 декабря 2019 года обратились в Федеральную службу судебных приставов, чтобы они обязали родителей забрать дочь из центра. В ноябре суд не нашел уважительных причин не забирать ее. Пациентку выписали из медцентра в марте прошлого года, поскольку в стационарной помощи она не нуждается. Однако родители так и не забрали ее. В том же месяце органы опеки подали иск об ограничении родительских прав матери и отца этой девочки.

По данным пресс-службы ПМЦ, ребенка поздравили с Новым годом врачи и сотрудники центра, а родственники к ней не пришли.

О живущей с рождения в московском перинатальном центре девочке сообщили в начале декабря СМИ. Президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская отмечала, что мать считает дочь тяжелобольной. По ее словам, женщина не позволяет забрать ребенка другим родственникам, а врачи не могут выбросить ее на улицу. Девочка никогда не выходила за территорию медцентра.