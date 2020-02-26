Прямой эфир

Юрист сообщила об отсутствии посетителей у живущей в медцентре пять лет девочки

0
Фото: соцсети
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Девочку, которая пять лет жила в ПМЦ «Мать и дитя», так и не забрали из медицинского учреждения и никто ее не навещал. Об этом в среду, 26 февраля, рассказала юрист центра Екатерина Ларина.

Благотворительный спор: родителей вызвали на допрос из-за сбора денег на лечение дочери
Законны ли частные пожертвования для больных детей и почему фонды отказываются помогать

«Дата заседания по рассмотрению апелляции по ограничению в родительских правах Зинкина и Максимовой еще не назначена, но мы, представители центра, обязательно будем присутствовать», — цитирует Ларину RT.

5 февраля Пресненский суд Москвы постановил ограничить в правах родителей девочки, живущей пять лет в перинатальном медицинском центре. Сообщалось, что ребенка передадут органам опеки.

17 февраля уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила, что мать девочки, оставленной на пять лет в клинике, продолжит воспитывать троих сыновей, сообщает телеканал «360». Дети постоянно проживают с ней. По словам Ярославской, опека не видит причин для изъятия мальчиков из семьи.

Представители центра «Мать и дитя» 12 декабря 2019 года обратились в Федеральную службу судебных приставов, чтобы они обязали родителей забрать дочь из центра. В ноябре суд не нашел уважительных причин не забирать ее. Пациентку выписали из медцентра в марте прошлого года, поскольку в стационарной помощи она не нуждается. Однако родители так и не забрали ее. В том же месяце органы опеки подали иск об ограничении родительских прав матери и отца этой девочки.

По данным пресс-службы ПМЦ, ребенка поздравили с Новым годом врачи и сотрудники центра, а родственники к ней не пришли.

О живущей с рождения в московском перинатальном центре девочке сообщили в начале декабря СМИ. Президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская отмечала, что мать считает дочь тяжелобольной. По ее словам, женщина не позволяет забрать ребенка другим родственникам, а врачи не могут выбросить ее на улицу. Девочка никогда не выходила за территорию медцентра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Приставы начали розыск родителей живущей в медцентре девочки
Суд ограничил в правах родителей живущей в медцентре девочки в Москве

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020