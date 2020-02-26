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Эрдоган подтвердил просьбу к Трампу о поставке Patriot

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Фото: ТАСС/Zuma/Krystian Maj
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил отправку запроса в США на поставку ЗРК Patriot. Ответ от Вашингтона, по его словам, пока не получен.

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Вероятно, в ближайшее время будет проведена еще одна встреча с президентом США Дональдом Трампом по этому вопросу, сказал турецкий лидер каналу NTV.

21 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль предпочитает не комментировать заявления Турции о необходимости ЗРК Patriot для защиты в сирийском Идлибе. Он также напомнил, что российские военные присутствуют в Сирии по просьбе руководства страны. Сирийские же вооруженные силы борются с терроризмом на территории своего государства, подчеркнул он.

В тот же день турецкие СМИ со ссылкой на источник в Вашингтоне сообщили, что США еще не приняли решение по поставке Турции комплексов Patriot. Соответствующие переговоры начались днем ранее. Турция заявила, что ЗРК нужны ей для безопасности на фоне обострения в Идлибе. При этом ранее в тот же день турецкое министерство обороны опровергло появившиеся в прессе сообщения о такой просьбе в адрес Соединенных Штатов.

20 февраля сирийская армия начала отражение атаки протурецких боевиков около деревни Нейраб в провинции Идлиб. Минобороны Турции сообщило, что в результате действий турецких ВС в Идлибе погибли более 50 военнослужащих сирийской армии.

В свою очередь российские и сирийские войска нанесли ответный удар по прорвавшимся протурецким боевикам. ВКС России уничтожили один танк, шесть БМП и пять пикапов с крупнокалиберным вооружением.

В начале февраля обстановка на северо-востоке Сирии обострилась, после чего президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Москву и Дамаск в нанесении ударов по мирному населению в Сирии.

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