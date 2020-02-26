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Нарышкин заявил об информационной войне «Белых касок» против Сирии

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Фото: Global Look Press/Anas Alkharboutli
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Организацию «Белые каски» финансируют западные спецслужбы, она ведет информационную войну против сирийского народа. Об этом в среду, 26 февраля, заявил председатель Российского исторического общества (РИО), глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, открывая выставку «Белые каски»: пособники террористов и источники дезинформации», организованную Фондом исследования проблем демократии и Российским фондом мира.

По его словам, «Белые каски» исполняют задания «заокеанских и британских разведывательных служб» в рамках информационной войны, которую те ведут против Сирии и граждан этой страны. Российские военные, по словам Нарышкина, доказали, что кадры о якобы примененном два года назад в сирийской Думе химическом оружии против мирного населения оказались фальшивыми.

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Глава СВР добавил, что при подготовке выставки использовались материалы книги «Белые каски»: пособники террористов и источники дезинформации», в которой представлено более 100 интервью с бывшими сотрудниками организации, сирийцами и очевидцами тех событий. «Даже беглое знакомство с материалами, которые представлены на выставке и в книге, дает представление о том цинизме информационной войны, которую ведут западные спецслужбы против населения Сирии и сирийского законного правительства, используя для этого одиозную организацию «Белые каски», — приводит его слова ТАСС.

В начале февраля российский Центр примирения враждующих сторон (ЦПВС) в САР со ссылкой на ряд источников сообщил, что в идлибском населенном пункте Зерба представители «Белых касок» с боевиками завершили съемку видеоролика о якобы применении химических веществ сирийскими военными против населения. На кадрах были показаны «последствия» нанесения удара ВВС Сирии неизвестным «химическим боеприпасом».

В ЦАВС считают, что ролик подготовили для распространения в социальных сетях и тиражирования в арабских и западных СМИ, пишет «Газета.ру».

Тогда же ЦПВС рассказал о подготовке «Белыми касками» при поддержке радикальной террористической группы «Хайят Тахрир аш-Шам», которая запрещенная в России, провокации с использованием отравляющих веществ в зоне деэскалации в Идлибе.

О подготовке этой же организацией провокации в Сирии заявил 28 января руководитель сирийской сети по правам человека Ахмад Казем. По его словам, в деревню Эйната прибыли 40 сотрудников «Белых касок» и нескольких единиц автотранспорта.

Информация о химатаке в городе Дума появилась 7 апреля 2018 года. Тогда США на основании заявлений неправительственной организации «Белые каски» о применении хлора в этом сирийском городе нанесли ракетный удар по этой стране.

Москва заявила, что эксперты и местные жители не зафиксировали применения химоружия. В конце апреля того же года российская сторона предоставила доказательства постановочного характера химической атаки.

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