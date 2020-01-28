Правозащитник сообщил о скоплении «Белых касок» в провинции Идлиб

40 сотрудников «Белых касок» и несколько единиц автотранспорта прибыли в деревню Эйната в провинции Идлиб. Об этом во вторник, 28 января, рассказал руководитель сирийской сети по правам человека Ахмад Казем.

«Наблюдается скопление «Белых касок» в провинции Идлиб в районе Махбаль, в деревне Эйната. Более 40 человек и шесть единиц транспорта», — приводит «РИА Новости» слова Казема.

Он предположил, что эта группа прибыла с целью подготовки химической атаки.

Казем не исключил, что подобные провокационные действия «Белые каски» используют для дискредитации сирийской армии.

Организация «Белые каски» действует на территориях, подконтрольных сирийской оппозиции, и называет своей целью оказание гуманитарной помощи населению. Они неоднократно были вовлечены в крупные скандалы из-за распространения ложных сведений. Разоблачали постановочный характер видео «Белых касок» как журналисты, так и эксперты.

27 января в Министерстве обороны России заявили о том, что такие провокации со стороны боевиков в Идлибе возможны. Военные допустили, что будут применяться атаки с использованием хлора. В тот же день от действий террористов пострадали нефтехранилища в сирийском городе Банияс.

12 января Россия и Турция договорились о введении режима перемирия в идлибской зоне деэскалации в Сирии. Однако режим прекращения огня ежеденевно нарушается боевиками.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от боевиков. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. В данный момент в отдельных районах Сирийской Арабской Республики продолжаются зачистки от террористов.