Лавров назвал причины эскалации напряженности в Идлибе

Рост напряженности в сирийской провинции Идлиб связан с нарушениями боевиками условий перемирия. Об этом 28 января заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По словам российского министра, боевики находятся под контролем запрещенных в России «Джебхат ан-Нусры» и «Хайат Тахрир аш-Шам». В результате они регулярно нарушают режим прекращения огня, подчеркнул Лавров 28 января в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Южного Судана.

Как добавил глава МИДа, с момента начала перемирия, согласованного Россией и Турцией, зафиксированы десятки нарушений со стороны радикалов, а также неоднократные попытки направления ударных дронов против российской базы в Хмеймиме.

«Россия поддерживает те действия, которые сирийской армией предпринимаются по подавлению провокаций в идлибской зоне. Никакой пощады террористам в Идлибе быть не может», — цитирует Лаврова «РИА Новости».

Ранее, во вторник, в Минобороны заявили о готовящейся провокации с химоружием в Идлибе. По данным ведомства, в населенных пунктах Акрабат и Сальхаб действуют лаборатории, в которых специалисты синтезируют отравляющие вещества.

Россия и Турция договорились о введении режима перемирия в идлибской зоне деэскалации в Сирии с 00:01 12 января. Однако режим прекращения огня неоднократно нарушался боевиками.

Конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от боевиков. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от террористов.