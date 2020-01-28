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В Минобороны заявили о готовящейся провокации с химоружием в Идлибе

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Фото: TASS/Zuma
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Боевики в Идлибскoй зонe деэскалации готовят провокации с применением химического оружия. Об этом предупредил российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВC) в Сирии.

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Как сообщил руководитель ЦПВС генерал-майор Юрий Боренков, согласно полученной от местных жителей и задержанных боевиков информации, в населенные пункты Кафер-Хамрa провинции Алеппo, Маарет-Мисрин и Эрихa провинции Идлиб под охраной боевиков террористической группировки «Хайaт Тахрир Аш-Шaм» (запрещена в РФ) прибыли представители организации «Белые каски» с емкостями, содержащими, предположительно, газообразный хлор, передает ТАСС.

По его словам, также получены сведения о складировании отравляющих веществ на территории телерадиовещательных центров в городах Джиср-эш-Шугур и Серакаб провинции Идлиб.

Кроме того, как отметил Боренков, в населенных пунктах Акрабат и Сальхаб провинции Идлиб действуют лаборатории, в которых специалисты, прошедшие подготовку в ряде европейских стран, синтезируют отравляющие вещества.

Запасы химикатов, по данным ЦПВС, хранятся на складах в районе бывшей военной базы вблизи населенного пункта Дар-Таазза провинции Алеппо, в горной местности Джебель-Эз-Завие и в районе населенного пункта Салькин провинции Идлиб.

Таким образом, бандформирования и их сообщники из числа «Белых касок» в очередной раз готовят провокацию с применением отравляющих веществ. Ее цель — обвинить сирийские власти в использовании химического оружия против мирного населения, подытожил Боренков.

Организация «Белые каски» действует на территориях, подконтрольных сирийской оппозиции, и называет своей целью оказание гуманитарной помощи населению.

Организация неоднократно становилась участницей крупных скандалов из-за распространения ложных сведений. Разоблачали постановочный характер видео «Белых касок» как журналисты, так и эксперты.

Так, в апреле 2018 года «Белые каски» заявили, что в сирийском городе Дума было применено химоружие. Страны Запада сочли это доказательством вины официального Дамаска и нанесли массированный ракетный удар по военным объектам правительства.

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