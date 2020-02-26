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Дело о беспорядках при задержании Атамбаева передали в суд в Киргизии

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Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков
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Уголовное дело о массовых беспорядках при задержании бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева передано в суд, сообщили в среду, 26 февраля, «РИА Новости» в пресс-службе генеральной прокуратуры республики.

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«Уголовное дело по Кой-Ташским событиям 7–8 августа направлено в Первомайский районный суд», — приводит агентство слова собеседника.

Отмечается, что в деле фигурируют 14 человек, среди них и сам Атамбаев, несколько бывших и действующих депутатов, экс-глава аппарата президента Фарид Ниязов. Они обвиняются в попытке насильственного захвата власти, применении насилия по отношению к правоохранителям, захвате заложников, массовых беспорядках, убийстве, покушении на убийство, незаконном обороте оружия и другом.

13 декабря Атамбаеву вручили уведомление о подозрении в убийстве сотрудника Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ), а 12 декабря бывшему лидеру республики предъявили обвинение в попытке насильственно захватить власть в Киргизии. Согласно выводам Государственной комиссии по расследованию массовых беспорядков в Бешкеке, экс-президент заранее готовился дать вооруженный отпор.

24 октября Верховный суд Киргизии признал законным лишение Атамбаева неприкосновенности. Днем позже его арест продлили до декабря.

Атамбаева арестовали 9 августа. Спецоперация сопровождалась массовыми беспорядками, в ходе которых погиб сотрудник силовых служб и пострадали 79 человек. Генпрокуратура Киргизии возбудила уголовные дела против сторонников экс-президента о хулиганстве, массовых беспорядках, захвате заложников.

Изначально Атамбаева обвинили в незаконном обогащении. Затем бывшему главе государства предъявили обвинения в убийстве и ряде других особо тяжких преступлений. По совокупности ему может грозить пожизненное заключение. Сам политик себя виновным не считает и отказывается сотрудничать со следствием.

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