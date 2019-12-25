Президент Киргизии заявил о небезразличии к судьбе Атамбаева

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 25 декабря в ходе пресс-конференции по итогам 2019 года заявил журналистам, что ему небезразлична судьба бывшего лидера республики Алмазбека Атамбаева.

«Мне небезразлична его судьба, мы были соратниками. Были вместе в самые трудные годы для нашей страны, в 2005 и 2010 годах. Мы вместе боролись со всеми режимами, которые не воспринимал наш народ», — приводит его слова «РИА Новости».

По словам Жээнбекова, со стороны бывшего лидера Киргизии в его адрес было множество нападок, но он никогда на них не отвечал.

«В мой адрес какие только слова ни говорились, доходило до попыток разделения страны на две части. Парламент принял решение в отношении экс-президента, я ничего не могу ни прибавить, ни убавить. Мне нелегко говорить об этом и наблюдать. Я защищаю интересы государства и народа — это моя судьба», — сказал киргизский лидер.

Президент отметил, что раньше они могли решить свои вопросы с Атамбаевым вдвоем и лично, но теперь экс-глава государства «переступил черту».

«Он (Атамбаев. — Ред.) все-таки привел и меня, и себя, и государство в тупик. Сейчас всё в руках судов и следственных органов. В итоге вопрос должен решиться в правовом русле», — подчеркнул Жээнбеков.

Атамбаева арестовали 9 августа. Спецоперация сопровождалась массовыми беспорядками, в ходе которых погиб сотрудник силовых служб и пострадали 79 человек. Генпрокуратура Киргизии возбудила уголовные дела против сторонников Атамбаева о хулиганстве, массовых беспорядках, захвате заложников.

Изначально Атамбаева обвинили в незаконном обогащении. Затем бывшему главе государства предъявили обвинения в убийстве и ряде других особо тяжких преступлений. По совокупности ему может грозить пожизненное заключение. Сам политик себя виновным не считает и отказывается сотрудничать со следствием.

24 октября Верховный суд Киргизии признал законным лишение Атамбаева неприкосновенности. Днем позже его арест продлили до декабря.

12 декабря Атамбаева обвинили в попытке насильственно захватить власть в Киргизии. Согласно выводам Государственной комиссии по расследованию массовых беспорядков в Бешкеке, Атамбаев заранее готовился дать вооруженный отпор.

13 декабря адвокат экс-президента сообщил, что Атамбаеву вручили уведомление о подозрении в убийстве заместителя командира спецподразделения «Альфа» Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ). По мнению адвоката, сотрудники «Альфы» выполняли «преступный заказ руководства ГКНБ». Он полагает, что для того, чтобы доставить Атамбаева на допрос, не нужно было использовать силы специальных подразделений. И в настоящий момент правоохранительные органы хотят сделать его подзащитного крайним в этом деле.