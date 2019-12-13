Экс-президента Киргизии Атамбаева заподозрили в убийстве

Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву вручили уведомление о подозрении в убийстве сотрудника Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ). Об этом рассказал журналистам адвокат Атамбаева Замир Жоошев, в пятницу, 13 декабря.

«Атамбаеву вручено уведомление о подозрении в убийстве заместителя командира спецподразделения «Альфа» ГКНБ Усенбека Ниязбекова. По данным следствия, сотрудник (ГКНБ) был застрелен из снайперской винтовки Драгунова (СВД), однако ранее МВД заявляло, что он был застрелен из автомата АК-47. Очевидно, что следственные органы противоречат самим себе», — цитирует «Интерфакс» заявление Жоошева.

По мнению адвоката, сотрудники «Альфы» выполняли «преступный заказ руководства ГКНБ». Он полагает, что для того, чтобы доставить Атамбаева на допрос, не нужно было использовать силы специальных подразделений. И в настоящий момент правоохранительные органы хотят сделать его подзащитного крайним в этом деле.

12 декабря Атамбаева обвинили в попытке насильственно захватить власть в Киргизии. Согласно выводам Государственной комиссии по расследованию массовых беспорядков в Бешкеке, Атамбаев заранее готовился дать вооруженный отпор.

24 октября Верховный суд Киргизии признал законным лишение Атамбаева неприкосновенности. Днем позже его арест продлили до декабря.

Атамбаева арестовали 9 августа. Спецоперация сопровождалась массовыми беспорядками, в ходе которых погиб сотрудник силовых служб и пострадали 79 человек. Генпрокуратура Киргизии возбудила уголовные дела против сторонников Атамбаева о хулиганстве, массовых беспорядках, захвате заложников.

Изначально Атамбаева обвинили в незаконном обогащении. Затем бывшему главе государства предъявили обвинения в убийстве и ряде других особо тяжких преступлений. По совокупности ему может грозить пожизненное заключение. Сам политик себя виновным не считает и отказывается сотрудничать со следствием.