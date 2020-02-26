РФ попросила ООН перенести вопрос о невыдаче виз США в арбитраж

Россия напрямую обратилась к ООН с просьбой перенести вопрос о невыдаче виз США представителям РФ в арбитраж. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на российский дипломатический источник по итогам состоявшегося во вторник, 25 февраля, экстренного заседания комитета Генассамблеи ООН по отношениям со страной пребывания.

Отмечается, что решение по данному вопросу будет принимать генсек организации Антониу Гутерриш. Собеседник агентства отметил, что в соответствующей резолюции ГА ООН закреплено понятие определенного срока, который должен пройти перед обращением в арбитраж. Данный срок истек.

18 февраля Комиссия ООН по разоружению отложила заседание в Нью-Йорке на 10 дней из-за невыдачи визы руководителю российской делегации Константину Воронцову. 20 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль обеспокоен случаями невыдачи американских виз российским дипломатам. Это «мешает работе ООН, и это является большой проблемой», отметил он.

21 февраля в визе отказали еще одному российскому дипломату для прибытия на совещание Организации Объединенных Наций (ООН). Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что такие действия наносят серьезный ущерб репутации США.

В последние годы случаи невыдачи американских виз дипломатам из других стран встречаются всё чаще. В сентябре США отказали в выдаче виз нескольким членам российской делегации на сессии Генассамблеи ООН.

В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о злоупотреблении США привилегиями из-за расположения штаб-квартиры ООН. Штаты, на территории которых располагается штаб-квартира ООН, обязаны предоставлять визы всем дипломатам стран — членов организации, напоминали в Москве.

5 февраля Гутерриш призвал Соединенные Штаты нормализовать ситуацию с выдачей виз дипломатам.