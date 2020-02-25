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Лавров призвал США соблюдать устав ООН

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал США соблюдать соглашение о приеме на своей территории штаб-квартиры ООН. Данное заявление он сделал в ходе Конференции по разоружению во вторник, 25 февраля.

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Глава российской дипломатии отметил, что деструктивная практика Вашингтона не выдавать американские визы членам делегации, которые принимают участие в мероприятиях всемирной организации, помешала представителям России выступить на сессии Комиссии по разоружению (КР).

«Из-за деструктивного поведения делегации США не удалось согласовать содержательный доклад по итогам годовой работы КР. Вашингтон активно пытается идеологизировать деятельность Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН», — приводит его слова ТАСС во вторник, 25 февраля.

Лавров отметил, что подобные действия ведут к «разобщению мирового сообщества», а также «отвлечению внимания от реальных проблем международной безопасности». Он призвал власти США вернуться в русло «уважительного межгосударственного диалога и взаимодействия» в соответствии с Уставом ООН.

18 февраля Комиссия ООН по разоружению отложила заседание в Нью-Йорке на 10 дней из-за невыдачи визы руководителю российской делегации Константину Воронцову. 20 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль обеспокоен случаями невыдачи американских виз российским дипломатам. Это «мешает работе ООН, и это является большой проблемой», отметил он.

21 февраля в визе отказали еще одному российскому дипломату для прибытия на совещание Организации Объединенных Наций (ООН). Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что такие действия наносят серьезный ущерб репутации США, пишет «Газета.ру».

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