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Минобороны опровергло сообщения об ударах ВКС в Идлибе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии опроверг сообщения об ударах самолетами ВКС РФ по населенным пунктам Кансафра и Аль-Бара в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщил руководитель российского центра контр-адмирал Олег Журавлев.

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По информации центра, авиация в данных районах не действовала. Кроме того, в ЦПВС назвали сообщения расположенной в Британии так называемой Сирийской обсерватории по правам человека об авиаударах «преднамеренным вбросом», пишет «РИА Новости».

20 февраля сирийская армия начала отражение атаки протурецких боевиков около деревни Нейраб в провинции Идлиб. Минобороны Турции сообщило, что в результате действий турецких вооруженных сил погибли более 50 военнослужащих сирийской армии.

В свою очередь, российские и сирийские войска нанесли ответный удар по прорвавшимся протурецким боевикам. Воздушно-космические силы России уничтожили один танк, шесть БМП и пять пикапов с крупнокалиберным вооружением.

В начале февраля обстановка на северо-востоке Сирии обострилась, после чего президент Турции обвинил Москву и Дамаск в нанесении ударов по мирному населению в Сирии.

В МИД России отвергли все обвинения. В Кремле заявили, что российская сторона продолжает придерживаться сочинских договоренностей и не атакует гражданское население этой страны.

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